У ДБР вважають, що не впоралися зі своїми завданнями в 2019 році

Новоутворене Державне бюро розслідувань за підсумками 2019 року не впоралося з першочерговими завданнями та викликами сьогодення.

Про це повідомляється на сайті ДБР.

"Під час ознайомлення з його роботою встановлено суттєві порушення як у організації діяльності підрозділів, взаємодії з правоохоронними органами, так і кадровим та технічним забезпеченням", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, для конструктивного обговорення шляхів подолання кризових явищ, підвищення ефективності роботи слідчих та оперативних підрозділів запрошуються громадськість і колеги.

"Наша електронна пошта: informator@dbr.gov.ua

Для запису на особистий прийом до керівництва ДБР просимо надсилати листи із аргументацією терміновості та суспільної значущості предмету зустрічі", - наголосили у ДБР і додали, що чекають на ґрунтовну інформацію про зловживання високопосадовців та правоохоронців, їх приховані активи, корупційні зв'язки та ін.

"Звертаємо увагу на те, що у листах-повідомленнях мають бути чітко викладені факти та обставини, надано їх підтвердження", - підкреслили у Бюро.

Водночас т. в. о. керівника Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова у Facebook закликала користувачів назвати прізвища осіб, які можуть надати інформацію про порушення і недоліки в роботі ДБР.

"Враховуючи, що громадськість була не задоволена роботою ДБР у 2019 році, з ким має зустрітись керівництво, щоб вислухати претензії і конструктивну критику - дайте конкретні прізвища

- громадських діячів,

-блогерів,

-журналістів-викривачів,

-аналітиків..", - написала вона.

Венедіктова заявила, що ДБР буде вдячне "за інформацію, яка залишилась без правового реагування".

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 27 грудня звільнив з посади директора ДБР Романа Трубу і призначив в.о. керівника Ірину Венедіктову. Вона очолюватиме відомство до завершення конкурсу, під час якого кадрова комісія обере нове керівництво ДБР.

Президент 24 грудня підписав закон про перезавантаження Державного бюро розслідувань, який передбачає дострокове звільнення директора ДБР Романа Труби.

3 грудня Верховна Рада ухвалила Закон “Про внесення змін до закону України "Про Державне бюро розслідувань" щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань”.

Закон, зокрема, передбачає зміну правового статусу Державного бюро розслідувань. Так, ДБР визначено державним правоохоронним органом, на який покладаються завдання щодо запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до його компетенції (за чинною редакцією закону "Про Державне бюро розслідувань" ДБР є центральним органом виконавчої влади, що здійснює правоохоронну діяльність з метою запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до його компетенції).

Директору ДБР при цьому надаються повноваження одноосібно приймати рішення та нести всю повноту відповідальності за результати дільності бюро.

Посилюється також контрольна функція парламенту: Верховна Рада, зокрема, за результатами розгляду звіту директора ДБР за календарний рік може визнати роботу органу незадовільною, що може стати підставою для його звільнення з цієї посади.

З метою забезпечення безперервності розслідування справ Майдану передбачається можливість переведення слідчих органів прокуратури та прокурорів, які розслідували ці справи, до ДБР без обов'язкового проведення конкурсу.

Таким чином, у зв'язку із суттєвою зміною повноважень директора ДБР і зміною статусу цього органу з дня набрання чинності нового закону повноваження директора ДБР і його заступників припиняються достроково та розпочинається процес перезавантаження бюро.

Закон також уточнює систему ДБР, порядок затвердження організаційної структури органу, порядок утворення його територіальних управлінь.