Канада привітала обмін полоненими

Канада вітає обмін полоненими між Україною й так званими “ЛНР/ДНР”.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці МЗС Канади у мережі Тwitter.

“Канада вітає звільнення українських затриманих з контрольованого Росією Донбасу, відповідно до досягнутих раніше у Парижі домовленостей”, - зазначили у МЗС.

У відомстві додали, що Канада “рішуче підтримує народ України у захисті його суверенітету й територіальної цілісності”.

Як повідомляв Укрінформ, 29 грудня на КПВВ "Майорське" відбувся обмін утримуваними особами, з ОРДЛО на підконтрольну Україні територію повернулися 76 бранців.

9 грудня у Парижі лідери Франції, Німеччина, Росії та України на нормандському саміті, зокрема, вирішили, що сторони вживатимуть заходи до заохочення Тристоронньої контактної групи сприяти звільненню та обміну утримуваних осіб, пов’язаних з конфліктом, до кінця року на основі принципу "всіх на всіх", починаючи з "усіх встановлених на всіх встановлених", при розумінні, що міжнародним організаціям, включно з Міжнародним комітетом Червоного Хреста (МКЧХ) буде надано повний і безумовний допуск до всіх утримуваних осіб.

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23 грудня під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи досягнуто домовленості щодо взаємного звільнення утримуваних осіб до кінця року, як це передбачено підсумками саміту лідерів країн "нормандського формату" в Парижі.