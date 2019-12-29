Обмін затриманими є особливо важливим на свята — Лайчак

Організація з безпеки та співробітництва в Європі вітає обмін утримуваними особами та розраховує на подальші кроки в наступному році.

Про це заявив 29 грудня діючий голова ОБСЄ та міністр закордонних справ Словаччини Мірослав Лайчак, повідомляє Укрінформ.

"Обмін великою групою затриманих є особливо важливим у цей святковий період. Сім'ї зможуть знову об'єднатися. Я сповнений надії, що ми побачимо більше необхідних позитивних кроків до мирного вирішення конфлікту в 2020 році", - заявив Лайчак.

Він нагадав сторонам про їх обіцянку забезпечити повне і всебічне припинення вогню до кінця 2019 року, посилити впровадження усіх необхідних заходів з припинення вогню, а також інших положень, погоджених у Парижі під час саміту Нормандської четвірки 9 грудня 2019 року.

Лайчак запевнив, що в рамках свого мандату ОБСЄ через Тристоронню контактну групу та Спеціальну моніторингову місію в Україні готова підтримувати ці процеси.

Глава МЗС Словаччини підкреслив, що пріоритет словацького головування в ОБСЄ у 2019 році стало полегшення життя людей, постраждалих від кризи в Україні та навколо неї шляхом просування конкретних заходів.

"Словаччина продовжить підтримувати Україну як члена Трійки ОБСЄ", - підсумував голова ОБСЄ Лайчак.

Як повідомляв Укрінформ, 29 грудня на КПВВ "Майорське" на Донеччині пройшов процес обміну утримуваних осіб. На підконтрольну Україні територію повернулися 76 бранців. Четверо утримуваних в ОРДЛО людей відмовилися від обміну.