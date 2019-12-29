На Сумщині поки що найактивніше голосують на місцевих виборах - ЦВК

Станом на 15 годину явка виборців на перших виборах депутатів сільських, селищного, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищного, міських голів та додаткових виборах депутатів сільської, селищних рад зросла до 19,31% - 35 %. Триває голосування.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Центральної виборчої комісії.

Всі 55 виборчих дільниць на перших та 8 – на додаткових виборах відкрилися вчасно, о 8 годині. Голосування продовжується у штатному режимі й триватиме до 20 години. За повідомленнями, що надходять до Комісії, на 15.00 надзвичайних подій, які могли б вплинути на виборчий процес, на дільницях не зафіксовано.

Так, за відомостями від територіальних виборчих комісій, станом на 15 годину явка виборців у 6 ОТГ на перших виборах зросла у порівнянні з явкою на 12 годину в середньому на 10 % і становить:

– Червоненська сільська об’єднана територіальна громада Криворізького району Дніпропетровської області – 35 %;

– Путивльська міська об’єднана територіальна громада Путивльського району Сумської області – 31,4 %;

– Нежухівська сільська об’єднана територіальна громада Стрийського району Львівської області – 30,2 %;

– Кадубовецька сільська об’єднана територіальна громада Заставнівського району Чернівецької області – 26 %;

– Підгородненська міська об’єднана територіальна громада Дніпровського району Дніпропетровської області – 20,25%;

– Черкаська селищна об’єднана територіальна громада Новомосковського району Дніпропетровської області – 19,31 %.

Як повідомлялося, перші місцеві вибори 29 грудня відбуваються у 6 ОТГ (3 сільських, 1 селищній, 2 міських) у 4 областях України, а додаткові місцеві вибори – у 3 ОТГ (1 сільській, 2 селищних) в 1 області України.