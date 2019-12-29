Скалецькій призначили ще заступницю
Укрінформ
Кабінет міністрів призначив заступником міністра охорони здоров’я Ірину Шевченко.
Відповідне розпорядження прем’єр-міністра Олексія Гончарука №1378-р, датоване 27 грудня, опубліковане на сайті уряду, передає Укрінформ.
“Призначити Шевченко Ірину Олександрівну заступником міністра охорони здоров’я України”, - йдеться в розпорядженні.
Як повідомлялося, 20 листопада в відставку подав заступник міністра охорони здоров'я Михайло Загрійчук.
6 грудня про відставку заявила керівник директорату стратегічного планування та євроінтеграції Ірина Литовченко.
17 грудня в відставку подали заступник міністра Младена Качурець і гендиректор держустанови Центр громадського здоров'я МОЗ Володимир Курпіта.