У Раді Європи назвали гарними новинами обмін полоненими між Україною та ОРДЛО

Прессекретар Ради Європи Даніель Гольдген назвав гарними новинами обмін утримуваними особами між Україною та проросійськими бойовиками.

Про це він зазначив у дописі у Twitter.

"Гарні новини сьогодні: Україна та сепаратисти розпочинають обмін ув'язненими", - написав Гольдген.

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Як повідомляв Укрінформ, на КПВВ "Майорське" на Донеччині сьогодні стартував процес обміну утримуваних осіб.

За попередніми даними українського омбудсмена Людмили Денісової, всього мають бути звільнені 80 українських полонених.