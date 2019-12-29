Перші місцеві: явка виборців на 12 годину — від 8 до 23%

На 12 годину дня явка виборців на місцевих виборах за першою попередньою інформацією була від 8 до 23,14 відсотка.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі ЦВК.

"Так, за відомостями, зібраними безпосередньо від територіальних виборчих комісій та узагальненими управлінням організаційно-методичної роботи Секретаріату Комісії, станом на 12 годину рейтинг явки виборців у 6 ОТГ виглядає таким чином:

– Путивльська міська об’єднана територіальна громада Путивльського району Сумської області – 23,14 %;

– Червоненська сільська об’єднана територіальна громада Криворізького району Дніпропетровської області – 23 %;

– Нежухівська сільська об’єднана територіальна громада Стрийського району Львівської області – 17,76 %;

– Підгородненська міська об’єднана територіальна громада Дніпровського району Дніпропетровської області – 12,54%;

– Черкаська селищна об’єднана територіальна громада Новомосковського району Дніпропетровської області – 10 %;

– Кадубовецька сільська об’єднана територіальна громада Заставнівського району Чернівецької області – 8 %", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 29 грудня відбувається голосування на перших виборах депутатів сільських, селищних, міської рад об'єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міського голів, а також на додаткових виборах депутатів сільських, селищних рад ОТГ від територіальних громад, що приєдналися до відповідних об’єднаних територіальних громад.

Протягом чотирьох попередніх років, з 25 жовтня 2015 року до 22 грудня 2019 року Центральною виборчою комісією було призначено перші місцеві вибори у 982 об'єднаних територіальних громадах.