Правки до “земельного” законопроєкту дублюють одна одну - голова комітету ВР

Більшість зареєстрованих у Раді правок до законопроєкту про обіг землі в Україні ідентичні одна одній не лише за змістом, а й за текстом.

Про це заявив голова комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський після завершення засідання комітету у суботу, 28 грудня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“В нас небагато статей — до кожної статті є правки, їх в цілому не більше 10. Більшість правок, які наразі є, ідентичні не тільки за змістом, але і за текстом”, - сказав Сольський.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада України 13 листопада 2019 року ухвалила у першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Проєкт закону передбачає скасування заборони на продаж землі з 1 жовтня 2020 року.

20 грудня голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики провести дев'ять засідань до 10 січня 2020 року для розгляду пропозицій і поправок, які надійшли під час підготовки до другого читання законопроєкту №2178-10. Загалом у Верховній Раді було зареєстровано понад 4,6 тис. поправок до другого читання законопроєкту.