Аграрний комітет рекомендує Раді ухвалити закон про ринок землі - основні правки

Комітет з питань аграрної та земельної політики рекомендував Верховній Раді прийняти в другому читанні і в цілому законопроєкт щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.

Відповідне рішення члени комітету прийняли сьогодні за результатами розгляду правок порівняльної таблиці до проєкту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення, повідомляє пресслужба ВР.

Зазначається, що народні депутати розглянули понад три тисячі правок.

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"За відповідне рішення проголосували 19 членів Комітету, 1 - проти, 3 - утрималися", - йдеться у повідомленні.

За словами голови Комітету Миколи Сольського, у законопроєкті враховані такі основні правки:

- купувати землю зможуть тільки громадяни України, держава, громади та українські компанії, засновані українцями;

- допуск іноземців як засновників компаній може вирішуватися тільки на референдумі;

- встановлено обмеження не більше 10 тисяч гектарів в одні руки;

- власниками землі також можуть стати банки, якщо отримають землю в якості застави. Протягом двох років вони будуть зобов'язані продати такі ділянки на аукціонах;

- ціна землі не може бути нижче нормативного грошового оцінювання.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила у першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Проєкт закону передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі. Згідно з документом, особами, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, є громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та з обов'язком відчужити ділянку впродовж року.

17-18 грудня аграрії України вийшли на акції протесту проти запуску ринку землі.

Раніше Президент Зеленський заявляв, що рішення про право продажу іноземцям землі сільськогосподарського призначення буде ухвалено лише після всеукраїнського референдуму.