Зеленський прибув з робочою поїздкою на Франківщину

Президент Володимир Зеленський у суботу перебуває з робочою поїздкою в Івано-Франківській області, де заслухає звіт голови обласної державної адміністрації про сто днів роботи.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

“Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою на Івано-Франківщину. Глава держави заслухає звіт голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Дениса Шмигаля про соціально-економічний розвиток регіону за сто днів його роботи”, - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Зеленський підписав Виборчий кодекс

Крім того, планується, що у селі Довге-Калуське глава держави ознайомиться з перебігом виконання доручення щодо відновлення мостового переходу через річку Чечва, зруйнованого повінню.