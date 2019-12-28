Пристайко: Сподіваюся, ФРН перегляне законсервовану позицію щодо військової допомоги

Україна вдячна Німеччині за фінансову підтримку, але сподівається отримати і військову допомогу.

Про це міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив в інтерв'ю RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

«Ми дуже вдячні за фінансову підтримку Німеччини та політичну прихильність Федерального уряду. Наше прохання про військову допомогу, на жаль, було відхилено. Я сподіваюся, що Берлін перегляне цю законсервовану позицію і все-таки вирішить посилити обороноспроможність України», - наголосив міністр.

Пристайко наголосив, що Україна зараз бореться за своє виживання. За його словами, Німеччина та загалом ЄС зробили багато для України, «але недостатньо, щоб припинити загибель людей».