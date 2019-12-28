Пристайко: Сподіваюся, ФРН перегляне законсервовану позицію щодо військової допомоги

Пристайко: Сподіваюся, ФРН перегляне законсервовану позицію щодо військової допомоги

Укрінформ
Україна вдячна Німеччині за фінансову підтримку, але сподівається отримати і військову допомогу.

Про це міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив в інтерв'ю RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

«Ми дуже вдячні за фінансову підтримку Німеччини та політичну прихильність Федерального уряду. Наше прохання про військову допомогу, на жаль, було відхилено. Я сподіваюся, що Берлін перегляне цю законсервовану позицію і все-таки вирішить посилити обороноспроможність України», - наголосив міністр.

Читайте також: Ексрадник Обами включив агресію РФ проти України до ТОП-10 світових конфліктів

Пристайко наголосив, що Україна зараз бореться за своє виживання. За його словами, Німеччина та загалом ЄС зробили багато для України, «але недостатньо, щоб припинити загибель людей».

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-