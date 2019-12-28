Ексрадник Обами включив агресію РФ проти України до ТОП-10 світових конфліктів

Російська агресія на Донбасі ввійшла до десяти найбільших конфліктів у світі, «за якими слід спостерігати у 2020 році», вважає американський політолог.

Про це у виданні Foreign Policy пише американський політолог, який був помічником експрезидента США Барака Обами з питань Близького Сходу Роберта Маллі.

Досягнення миру є пріоритетним завданням для Президента Володимира Зеленського, зазначає автор.

«Зеленський дав новий імпульс зусиллям, спрямованим на припинення шестирічного конфлікту Києва з підтримуваними Росією сепаратистами на Донбасі, східному регіоні країни. Та якщо нині мир і здається трохи ближчим, ніж рік тому, все одно ще далеко до його досягнення», - ідеться в статті.

Попередник Зеленського Петро Порошенко, нагадує видання, погодився на Мінські домовленості, спрямовані на припинення конфлікту. Вони передбачають реінтеграцію районів, контрольованих сепаратистами, в обмін на автономію чи «особливий статус». Але угоди залишаються нереалізованими, оскільки, констатує експерт, «Київ та Москва по-різному дивляться на їхню специфіку й послідовність виконання».

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У грудні Зеленський зустрівся в Парижі з Путіним, Макроном і Меркель, нагадує видання. Хоча лідери не змогли домовитися про послідовність дій, але дійшли згоди щодо всебічного припинення вогню, подальшого відведення військ з передових позицій, розширення моніторингу ОБСЄ та відкриття нових пунктів пропуску через лінію розмежування.

«Якщо все піде за планом, - зазначає політолог, - на наступній зустрічі у Франції, призначеній на весну, має бути розглянуто інші компоненти Мінських угод, зокрема амністію, подальше виведення військ та кроки у бік реінтеграції областей, утримуваних сепаратистами, з Україною».

Утім, застерігає автор, багато що може піти не так: плани припинення вогню та розведення військ можуть провалитися, а бойові дії – посилитися.

І хоча Москва більше схильна домовлятися із Зеленським, ніж із його попередником, зауважує Маллі, її основні позиції залишаються незмінними: вона заперечує свою участь у конфлікті, який розпочала, у якому воює і який фінансує. Натомість наполягаючи на тому, що Київ має домовлятися про самоуправління Донбасу з сепаратистськими лідерами.

До ТОП-10 політолог також включив конфлікти в Афганістані, Ємені, Ефіопії, Буркіна-Фасо, Лівії, протистояння США, Ірану та Ізраїлю довкола Перської затоки, а також за лінією США – КНДР, ситуацію в Кашмірі та Венесуелі. Україна в цьому переліку названа останньою.