Президент привітав з Днем контррозвідки співробітників СБУ

Президент України Володимир Зеленський привітав ветеранів і військовослужбовців підрозділів контррозвідки Служби безпеки України.

Про це повідомляє сайт глави держави.

"Щиро вітаю вас із річницею створення контррозвідки Служби безпеки України – ровесниці незалежності нашої держави. Усі ці роки вітчизняна контррозвідка активно викривала, запобігала та припиняла розвідувально-підривну, диверсійну та терористичну діяльність спецслужб іноземних держав проти України. Це фактично її новітній літопис", - зазначив Зеленський.

За його словами, в умовах багаторічної російської військової агресії саме для цих підрозділів настав час адекватно й рішуче діяти, захищати від іноземних розвідок державну таємницю й оборонний комплекс, органи державного управління та Збройні сили України – все, що становить основу нашої національної безпеки.

"Ви стали високопрофесійними, неодноразово виявляли рішучість і мужність, незламність духу, повсякчас демонструєте оперативну майстерність, досягаєте надзвичайно важливих результатів, якими може пишатися спецслужба будь-якої країни. Контррозвідка там, де є інтереси народу й держави, де впродовж усіх років незалежності ви щодня долаєте й розгадуєте хитросплетіння і таємниці іноземних спецслужб. Ви завжди на передовій. Для офіцерів контррозвідки невидимий фронт ніколи не зникає. Він пролягає через серце і любов до України, через професійну чутливість до всього, що може становити загрозу свободі й незалежності українського народу. Служити у контррозвідці завжди було великою мрією й честю для кожного офіцера спецслужби", - зазначив Зеленський.

За його словами, потужне протистояння російським спецслужбам є найкращим надбанням і найвищою оцінкою суспільства.

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"Бажаю вам, шановні ветерани та військовослужбовці української контррозвідки, вашим колективам і родинам міцного здоров’я, рішучості та мужності, успіхів у великій справі захисту рідної держави", - додав він.