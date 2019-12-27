Венедіктову представили колективу ДБР
Укрінформ
Тимчасового виконувача обов’язків керівника Державного бюро розслідувань Ірину Венедіктову представили колективу відомства.
Про це написав у Telegram-каналі екскерівник ДБР Роман Труба.
"Щойно відбулося представлення колективу Державного бюро розслідувань в.о. директора Ірини Венедіктової", - повідомив він.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський звільнив з посади директора ДБР Романа Трубу і призначив в.о. керівника Ірину Венедіктову. Вона очолюватиме відомство до завершення конкурсу, під час якого кадрова комісія обере нове керівництво ДБР.