Венедіктову представили колективу ДБР

Тимчасового виконувача обов’язків керівника Державного бюро розслідувань Ірину Венедіктову представили колективу відомства.

Про це написав у Telegram-каналі екскерівник ДБР Роман Труба.

"Щойно відбулося представлення колективу Державного бюро розслідувань в.о. директора Ірини Венедіктової", - повідомив він.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський звільнив з посади директора ДБР Романа Трубу і призначив в.о. керівника Ірину Венедіктову. Вона очолюватиме відомство до завершення конкурсу, під час якого кадрова комісія обере нове керівництво ДБР.