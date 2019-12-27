Авіакатастрофа у Казахстані: Зеленський висловив співчуття

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих унаслідок катастрофи пасажирського літака в Казахстані 27 грудня.

Про це повідомляє сайт глави держави.

"3 великим сумом і болем дізнався про численні жертви катастрофи пасажирського літака, який 27 грудня 2019 року виконував рейс Алмати – Нур-Султан. Від імені народу України та від себе особисто прошу передати щирі співчуття та слова підтримки рідним і близьким загиблих, а також побажання найшвидшого одужання пораненим", – йдеться в листі Зеленського, адресованому Президенту Республіки Казахстан Касиму-Жомарту Токаєву.

Як повідомляв Укрінформ, пасажирський літак авіакомпанії Bek Air, що виконував рейс Алмати - Нур-Султан, розбився при зльоті. На його борту знаходилися 93 пасажири і 5 членів екіпажу.

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За останніми даними МВС Казахстану, в авіакатастрофі загинули 12 осіб, у тому числі командир екіпажу, ще 49 осіб були госпіталізовані, з них 18 - у тяжкому стані.

Серед постраждалих також були двоє громадян України. Вони отримали травми середньої тяжкості, але загрози їхньому життю немає.