Політика замирення з РФ означатиме подальшу руйнацію України Росією - Климпуш-Цинцадзе

Голова Комітету ВР з питань інтеграції України з Європейським Союзом Іванна Климпуш-Цинцадзе вважає, що політика замирення з РФ з нашого боку означатиме подальшу руйнацію України Росією.

Про це вона заявила в інтерв'ю " Радіо НВ" 27 грудня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Політика замирення з нашого боку означатиме тільки подальшу руйнацію України Російською Федерацією - це потрібно розуміти. Ніхто ж не каже йти в атаку, а всі просто говорять про те, що потрібно зберігати свою позицію, треба чітко визначати, що для тебе є принциповим, починаючи з термінології", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

У цьому контексті народний депутат зауважила, що Президент Володимир Зеленський за час перебування на посаді жодного разу не назвав Росію агресором, а лише один раз сказав про "агресивні дії Росії" під час виступу в Генасамблеї ООН.

Голова парламентського комітету також висловила переконання, що Президент Зеленський не мав виконувати жодних попередніх умов заради зустрічі з російським лідером у нормандському форматі.

"Я вважаю, що було достатнім аргументом те, що у нас є новий Президент, що він прийшов з новою командою, у нього є інші нові наміри і не потрібно було виконувати цей wish list (список побажань) від Путіна. На жаль, це вилилося в те, що Україна додатково взяла на себе якісь зобов'язання після нормандської зустрічі, а Путін ще після того наговорив додатково агресивних і просто неприпустимих речей проти України. І тут, зверніть увагу, у нас МЗС не спромоглося на заяву на ці слова Путіна, у нас Президент Зеленський не реагує. У нас взагалі вся влада зараз націлена на те, щоб, не дай Боже, не розізлити Російську Федерацію", - вважає Климпуш-Цинцадзе.

Як повідомлялося, російський президент Путін під час пресконференції 19 грудня заявив, що частина України є російською територією, з якою РФ розбереться. За його словами, "це все спадщина державного будівництва Володимира Ілліча Леніна".