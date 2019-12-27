Новим депутатом Ради замість Венедіктової стане один із керівників Atlas Weekend
Про це повідомила заступник голови фракція "Слуга народу" Євгенія Кравчук на своїй сторінці у Facebook.
"Ірина Венедіктова, вітання з призначенням в ДБР! Розумна, сильна і принципова! І нарешті перша жінка на чолі правоохоронного органу. Тим часом, Олександр Санченко, приготуватися — робота в Раді вже чекає!" — написала вона.
За даними Центральної виборчої комісії, Санченко є директором із урядових відносин і корпоративної соціальної відповідальності фестивалю Atlas Weekend. На позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року він був включений до списку політичної партії "Слуга народу" під номером 137.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 27 грудня звільнив Романа Трубу з посади директора Державного бюро розслідувань і призначив Ірину Венедіктову тимчасово виконувачкою обов’язків директора ДБР. До цього призначення Ірина Венедіктова очолювала Комітет Верховної Ради з питань правової політики.