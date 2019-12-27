"Євросолідарність" вимагає від ГПУ відкрити справу щодо Труби

Партія "Європейська солідарність" вимагає від ГПУ порушити кримінальне провадження проти звільненого директора Державного бюро розслідувань Романа Труби та фігурантів так званих плівок Труби.

Про це йдеться у заяві партії, оприлюдненій 27 грудня на сайті політсили.

"Партія "Європейська солідарність" вітає звільнення дискредитованого голови ДБР Труби і вимагає від Генеральної прокуратури порушити проти нього кримінальне провадження за скоєні Трубою злочини. Обов’язковою умовою очищення ДБР є розслідування так званих плівок Труби, записаних у кабінеті екскерівника ДБР. З них очевидно, що ДБР стоїть не на захисті закону, а використовується для політичних розправ над опозицією. Досі ми не побачили жодної реакції правоохоронної системи на цю інформацію", - наголосили у партії.

Там також вважають, що "покарання за системне порушення законів та Конституції має полягати не лише у звільненні керівника ДБР, а й у кримінальній відповідальності, яку повинен понести він, а також інші фігуранти, присутні на "плівках Труби".

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"Окрім того, саме звільнення Труби здійснене з порушеннями Конституції. Як відомо, згідно з рішенням Конституційного суду від 16.12.2019, Президент не має права призначати керівництво ДБР. У висновку суду чітко зазначено, що "підпорядкування НАБУ та ДБР Президенту України через призначення і звільнення керівників створює загрозу незалежності цих органів". Партія "Європейська солідарність" наголошує на неприпустимості порушення Конституції та закликає Володимира Зеленського і парламентську більшість перед здійсненням подальших кадрових змін у ДБР привести законодавство, яке регулює його діяльність, у відповідність до Конституції", - зазначається у заяві політсили.

Як повідомляв Укрінформ, раніше 27 грудня Президент Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора Державного бюро розслідувань. Водночас Президент призначив тимчасово виконуючою обов’язки директора ДБР Ірину Венедіктову.

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У листопаді у Telegram з'явився канал під назвою "Трубу прорвало", де було опубліковано записи нібито прослуховування директора ДБР Романа Труби.

Як повідомляли ЗМІ, на одному із аудіозаписів, опублікованих у цьому Telegram-каналі, чути, як людина з голосом, схожим на голос Труби, отримує вказівки від нібито генпрокурора Руслана Рябошапки та керівника Офісу Президента Андрія Богдана зупинити обшуки в Дніпровській міській раді, ПриватБанку та Нацбанку на термін перебування в Україні місії МВФ.

Також аудіозаписи, як пишуть ЗМІ, нібито стосуються особи колишнього в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун і колишнього президента Петра Порошенка, та інших тем.

Хто створив канал і збирав аудіозаписи - невідомо: Telegram-канал анонімний.

Генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що для того, щоб перевірити достовірність аудіозаписів з нібито прослуховуванням директора ДБР Труби, потрібне обладнання, на якому ці записи було зроблено, та оригінали аудіозаписів.