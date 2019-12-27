Тейлор вважає введення миротворців шансом для врегулювання на Донбасі

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор вважає, що введення міжнародного миротворчого контингенту на Донбас має сенс, оскільки це могло би стати проміжним кроком між відходом росіян з Донбасу.

Про це дипломат заявив у інтерв'ю "Дзеркалу тижня".

"Врегулювання в Донбасі у будь-якому випадку має грунтуватися на тому, що російські сили з Донбасу підуть, а Україна, в кінцевому підсумку, відновить свій контроль. І Волкер, і інші добре вам відомі люди, працювали над тим, як можна цієї мети досягти. На їхню думку, елементом цього могло би бути введення міжнародних сил. Ця ідея була на думці певний час, і я чув, що міністр закордонних справ України нещодавно знову згадав про цю можливість. Мені теж здається, що певний шанс і сенс в цьому є. Це міг би бути проміжний крок між відходом росіян з Донбасу і відновленням повного контролю України над ним", - сказав Тейлор.

Він зауважив, що, цю місію мала б затвердити Рада Безпеки ООН, а за таким рішенням Радбезу, країни, у яких є відповідні збройні сили, могли б їх відправити в Донбас.

"Так, це коштувало б грошей, а країнам, включаючи США, треба було б надати ці кошти для того, щоб зібрати і направити такий контингент в Донбас. Посеред Європи триває збройний конфлікт й країнам слід бути готовими заплатити за те, щоб його зупинити", - вважає Тейлор.

Дипломат також зазначив, що без розв'язання проблеми Донбасу і Криму добрих відносин між США та Росією, а також Євросоюзом та Росією бути не може.

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Як повідомляв Укрінформ, у жовтні Президент Володимир Зеленський заявляв, що питання миротворчої місії буде офіційно розглядатися в "нормандському форматі" на зустрічі лідерів України, Франції, Німеччини та Росії у Парижі 9 грудня.

Проте у загальних узгоджених висновках Паризького саміту, оприлюднених Офісом Президента, не було жодної згадки про можливе введення миротворців ООН на Донбас.