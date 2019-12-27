Уряд схвалив спрощений доступ до правової допомоги дітям та особам з інвалідністю

Кабмін схвалив розроблений Мін'юстом проєкт Закону України “Про внесення змін до деяких законів щодо спрощення доступу до безоплатної правової допомоги дітей та осіб з інвалідністю та підвищення якості її надання”.

Про це інформує пресслужба відомства.

Як зазначила заступник міністра юстиції Валерія Коломієць, схвалений законопроєкт розроблено з метою спрощення доступу до безоплатної вторинної правової допомоги дітей та осіб з інвалідністю.

Документ надає змогу дітям та особам, які є недієздатними або дієздатність яких обмежена, в окремих випадках самостійно звертатися до центрів за отриманням безоплатної вторинної правової допомоги.

Коломієць пояснила, що такі особи зможуть подати звернення за місцем фактичного проживання, незалежно від реєстрації місця проживання чи місця перебування.

“Разом зі зверненням про надання безоплатної вторинної правової допомоги необхідно буде подати документи, що підтверджують належність до однієї з вразливих категорій осіб. Центр прийматиме рішення про надання такої допомоги після здійснення перевірки належності таких осіб до суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу шляхом отримання необхідної інформації”, – пояснила заступниця міністра.

Як зазначається, розроблений законопроєкт усуває дискримінацію осіб з інвалідністю у визначенні розміру доходу, що дає право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги. Так, поріг доходу для отримання послуг адвоката становитиме два прожиткові мінімуми як для працездатних осіб, так і для осіб з інвалідністю.

Серед інших нововведень схваленого документа - на рівні закону передбачено право особи на залучення перекладача, у тому числі жестової мови, та чітко визначено права та обов’язки суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу.

“Ще одна важлива складова цього законопроєкту – впровадження механізму оцінювання якості наданої правової допомоги з використанням інструменту рецензування “peer review””, - зазначила Коломієць.

Окрім того, за її словами, передбачено утворення комісії зовнішнього незалежного оцінювання якості надання БВПД, до складу якої увійдуть 8 адвокатів та 1 представник – працівник Координаційного центру з надання правової допомоги.

Також за потреби Міністерством юстиції України можуть утворюватися регіональні комісії з відповідною спеціалізацією, які будуть підзвітними і підконтрольними комісії.