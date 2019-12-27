Приватизація та адмінустрій: що розглядатимуть на Кабміні

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 27 грудня, планує затвердити проєкт закону про засади адміністративно-територіального устрою України та законопроєкт про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації.

Про це повідомляється у порядку денному засідання на 27 грудня, опублікованому на Урядовому порталі.

Кабмін також планує затвердити проєкти законів про медіацію; щодо спрощення доступу до безоплатної правової допомоги дітей та осіб з інвалідністю та підвищення якості її надання; про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо способів здійснення державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки; щодо механізму фінансового забезпечення відшкодування шкоди потерпілим від насильницьких кримінальних правопорушень та інші законопроєкти.

Урядовці у п'ятницю можуть також схвалити проєкт постанови Верховної Ради України “Про зміни в адміністративно-територіальному устрої Донецької області, зміну і встановлення меж Бахмутського району Донецької області”.

Крім того, на засідання розглянуть проєкти постанов Кабміну про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для обігрівачів приміщень та комбінованих обігрівачів; про деякі питання виплати пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ.

Урядовці також можуть затвердити порядок оформлення клопотання командира підрозділу Збройних сил, інших утворених відповідно до законів військових формувань, правоохоронних органів, державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями, що виконував завдання антитерористичної операції, здійснював заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, для видачі іноземцям або особам без громадянства посвідки на тимчасове проживання.

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У п'ятницю представники Кабміну планують схвалити низку розпоряджень, зокрема, про управління майном газотранспортної системи, що використовується у процесі провадження діяльності з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, щодо затвердження плану заходів з реформування залізничного транспорту, про затвердження плану заходів на 2020—2022 роки щодо реалізації Стратегії інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року.