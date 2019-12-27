Кабмін затвердив заступника міністра та держсекретаря МОЗ

Кабінет міністрів затвердив на посаді заступника міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка та на посаді держсекретаря міністерства — Інну Солодку.

Відповідні розпорядження оприлюднені на Урядовому порталі

"Призначити Ляшка Віктора Кириловича заступником міністра охорони здоров’я України", - йдеться у розпорядженні.

Другим розпорядженням Інна Солодка призначається на посаду держсекретаря міністерства строком на п'ять років з 28 грудня 2019 року.

Як повідомлялося, Кабмін 12 жовтня призначив т.в.о. держсекретаря МОЗ Інну Солодку. Раніше вона очолювала юридичний департамент Держгеокадастру. Це колишня колега Андрія Пивоварова, голови юридичної служби МОЗ при Раїсі Богатирьовій.

Віктор Ляшко до нового призначення працював першим заступником гендиректора Центру громадського здоров’я.