"Свободівця" Кайду за бійку в Раді відправили під домашній арешт
Про це повідомляє Радіо Свобода.
"Київський апеляційний суд відправив під нічний домашній арешт колишнього народного депутата із Всеукраїнського об’єднання "Свобода" Олексія Кайду, якого підозрюють у нападі на чинного народного депутата зі "Слуги народу" Андрія Богданця в кулуарах парламенту", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що запобіжний захід обрано до 12 лютого 2020 року.
Як повідомляв Укрінформ, 11 грудня після засідання Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики між народними депутатами минулих скликань - членами партії ВО "Свобода" та чинним депутатом від фракції партії "Слуга народу" Андрієм Богданцем сталася бійка.
Пізніше народний депутат Євгенія Кравчук повідомила, що Богданець після бійки перебуває в лікарні з підозрою на струс мозку.
12 грудня правоохоронці затримали за заявою Богданця колишнього народного депутата Олексія Кайду. Згодом Печерський районний суд Києва відпустив його на поруки.
Фото: Олег Тягнибок, Facebook