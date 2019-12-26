"Свободівця" Кайду за бійку в Раді відправили під домашній арешт

Суд призначив нічний домашній арешт ексдепутату ВР Олексію Кайді, якого підозрюють у нападі на чинного народного обранця від "Слуги народу" Андрія Богданця.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Київський апеляційний суд відправив під нічний домашній арешт колишнього народного депутата із Всеукраїнського об’єднання "Свобода" Олексія Кайду, якого підозрюють у нападі на чинного народного депутата зі "Слуги народу" Андрія Богданця в кулуарах парламенту", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що запобіжний захід обрано до 12 лютого 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, 11 грудня після засідання Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики між народними депутатами минулих скликань - членами партії ВО "Свобода" та чинним депутатом від фракції партії "Слуга народу" Андрієм Богданцем сталася бійка.

Пізніше народний депутат Євгенія Кравчук повідомила, що Богданець після бійки перебуває в лікарні з підозрою на струс мозку.

12 грудня правоохоронці затримали за заявою Богданця колишнього народного депутата Олексія Кайду. Згодом Печерський районний суд Києва відпустив його на поруки.

Фото: Олег Тягнибок, Facebook