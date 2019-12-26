Президент звільнив Качку від обов’язків представника України в арбітражних спорах із ЄС

Президент Володимир Зеленський звільнив заступника міністра економіки Тараса Качку від виконання обов’язків представника України у складі арбітражних груп в рамках процедури розгляду спорів, визначених окремими статтями Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Відповідний указ №954/2019 опублікований на сайті глави держави.

“Увільнити Качку Тараса Андрійовича від виконання обов’язків представника України до складу арбітражних груп у рамках процедури розгляду спорів, визначеної статтями 306 і 307 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, у зв’язку із призначенням на посаду заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України — торгового представника України”, - зазначається у документі.