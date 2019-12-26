При РНБО створять Раду експертів з питань енергобезпеки - Данілов

При Раді національної безпеки і оборони України буде створено Раду експертів з питань енергетичної безпеки.

Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов після засідання робочої групи з питань подолання загроз в енергетичній сфері, повідомляє пресслужба РНБО.

"Рада експертів з питань енергетичної безпеки діятиме як консультативний орган і вирішуватиме питання безпеки у енергетичній сфері. Наразі вже розроблюється проєкт Положення цієї Ради та створено робочі групи за напрямками в енергетичній сфері", - сказав секретар РНБО.

За його словами, важливим завданням для влади є збереження позицій України як провідної держави-транзитера газу.

"Через наші потужності мають проходити максимальні об'єми газу", - сказав Данилов, додавши, що в цьому контексті, важливою, є позиція міжнародної спільноти щодо будівництва газогону "Північний Потік-2".

У свою чергу голова правління АТ "НАК "Нафтогаз Україна" Коболєв запевнив, що Україна накопичила достатні об'єми природного газу у підземних сховищах й повністю забезпечена газом на зимовий період.

Крім того, розглядаючи питання безпеки енергетичного ринку України, секретар РНБО наголосив на необхідності забезпечення фізичної і кібернетичної безпеки об'єктів критичної інфраструктури.

Читайте також: Данілов назвав сферу кібербезпеки пріоритетною для РНБО

"Наша критична енергетична інфраструктура має бути повністю захищена не лише від фізичних загроз, але й від потенційних кібератак. Більше того, ця ланка не має постраждати після остаточного анбандлінгу НАК "Нафтогаз", - зазначив він.

Під час засідання робочої групи з питань подолання загроз в енергетичній сфері секретар РНБО підкреслив важливість створення енергетичного балансу та розбудови національної енергетичної системи за європейськими стандартами. "Наше головне завдання - увійти з українською енергетичною системою до єдиної європейської енергетичної системи", - сказав він.

Участь у заходах взяли, зокрема, голова правління АТ "НАК "Нафтогаз України", представники Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, представники ТОВ "Оператор газотранспортної системи України", Міністерства енергетики та захисту довкілля, Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони України, Служби зовнішньої розвідки, Служби безпеки України.

Фото: rnbo.gov.ua