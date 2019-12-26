Як народні депутати голосували в грудні — дані КВУ

Депутати від «Опозиційної платформи – За життя» та «Батьківщини» взяли участь лише в 62% голосувань Верховної Ради в грудні.

Про це повідомляє Комітет виборців України в Facebook.

«Комітет виборців проаналізував участь парламентських фракцій та груп у голосуваннях Верховної Ради в грудні. Показники участі в голосуваннях суттєво відрізнялися в залежності від того, до якої політичної сили входять народні депутати.Так, найчастіше брали участь в голосуваннях (голосували «за», «проти» чи «утримався») народні депутати від «Слуги народу», «Голосу» та «Європейської солідарності». Натомість суттєво рідше голосували депутати від «Опозиційної платформи – За життя» та ВО «Батьківщина»», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в середньому народні депутати від «Слуги народу» взяли участь в 86% голосувань Ради, депутати «Голосу» - 85%, ЄС – 79%. Тобто, як правило, один народний депутат від цих політичних сил брав участь у 8 із 10 голосувань Ради.

Як повідомляють в КВУ, суттєво нижчі показники голосувань в депутатів ОПЗЖ та ВО «Батьківщина», які взяли участь лише в 62% голосувань Ради.

«Серед народних депутатів існує неформальний поділ голосувань на технічні та важливі. До перших відносяться голосування за поправки та процедурні питання прийняття законів. Тому досить часто народні депутати долучаються лише за голосування безпосереднього за прийняття законів, тоді як «технічні» голосування ігнорують. Також досить часто народні депутати не беруть участь в голосуваннях Ради, оскільки знаходяться в опозиції і в такий спосіб демонструють свою політичну позицію. Це також пояснює різницю в показниках голосувань серед різних фракцій», - заявив голова КВУ Олексій Кошель.

Як повідомляє КВУ, усього в грудні відбулося 532 голосування ВР. Зокрема, за цей час було прийнято Виборчий кодекс, внесено зміни щодо статусу учасників бойових дій, підтримано так званий закон про легалізацію видобутку бурштину та прийнято низку інших законодавчих актів.