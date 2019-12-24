Як депутати ходили у Раду в грудні — дані КВУ

Усі засідання Верховної Ради у грудні відвідали 240 депутатів із 423-ох.

Про це повідомляє Комітет виборців України.

“Усього за місяць відбулося чотирнадцять пленарних засідань. Із 423 народних депутатів всі засідання відвідали лише 240 депутатів, або 56% від складу Ради. Ще 141 депутат відвідав 10-13 засідань, 40 депутатів – 9 і менше засідань”, - йдеться у повідомленні.

Серед фракцій ВР найвищі показники відвідуваності у «Слуги народу», «Європейської солідарності» та «Голосу». Зокрема, у середньому на засіданнях парламенту були зареєстровані 82% депутатів «Слуги народу», по 75% – «Європейської солідарності» та «Голосу».

Дещо нижчі показники відвідуваності в групи «За майбутнє» – 70%.

В «Опозиційної платформи – За життя» показники відвідування на рівні 63%, ВО «Батьківщина» - 60%.

«Якщо в листопаді всі пленарні засідання Верховної Ради відвідали 299 депутатів, то в грудні – лише 240. При цьому в грудні відбулася низка важливих голосувань. Зокрема, було прийнято Виборчий кодекс, було внесено законодавчі зміни в частині депутатської недоторканності, прийнято закони про статус учасників бойових дій та щодо протидії відмиванню коштів», - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Раніше в КВУ зазначали, що у грудні 2019 року 51 народний депутат взяв участь лише в половині голосувань Верховної Ради, при цьому вісім народних депутатів пропустили 90% голосувань, із них троє не проголосували жодного разу за місяць.