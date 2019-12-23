Зеленський призначив керівника групи України у Віртуальному центрі ГУАМ

Президент Володимир Зеленський увів до складу Міжвідомчої групи України у Віртуальному центрі ГУАМ по боротьбі з тероризмом, організованою злочинністю, розповсюдженням наркотиків та іншими небезпечними видами злочинів й визначив її керівником першого заступника голови СБУ Руслана Баранецького.

Відповідне розпорядження №566/2019-рп опубліковане на сайті глави держави. “Увести до складу Міжвідомчої групи України у Віртуальному Центрі ГУАМ по боротьбі з тероризмом, організованою злочинністю, розповсюдженням наркотиків та іншими небезпечними видами злочинів (далі — Міжвідомча група) Баранецького Руслана Федоровича — першого заступника Голови Служби безпеки України — керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України, визначивши його уповноваженим координатором — керівником Міжвідомчої групи”, - зазначається у документі. Також Президент доручив Баранецькому внести пропозиції щодо оновлення персонального складу Міжвідомчої групи. Читайте також: Зеленський затвердив склад комісії з військово-технічного співробітництва Водночас глава держави вивів із персонального складу Міжвідомчої групи Віталія Малікова, який її очолював.