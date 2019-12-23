Посол Білорусі не бачить причин сумніватися в гарантіях безпеки для України

Надзвичайний і Повноважний посол Білорусі в Україні Ігор Сокол не бачить підстав сумніватися в білоруських гарантіях безпеки для України, які дав президент країни Олександр Лукашенко.

Про це дипломат заявив в інтерв'ю Укрінформу.

"Я вважаю, що слово президента Республіки Білорусь - це і є гарантія! У 2014 році її дали Турчинову, Олександр Григорович (Лукашенко - авт.) дав її Порошенку в 2017 році. Наш президент постійно наголошував, що ніякої загрози зі сторони Білорусі для України не буде, і повторив це особисто Президенту України Володимиру Зеленському на їх першій зустрічі в Житомирі", - сказав Сокол.

Коментуючи поглиблення інтеграційних процесів Білорусі та Росії, він зазначив, що ні для кого не секрет, що Білорусь підтримує і розвиває з РФ дуже тісні відносини співробітництва, в першу чергу в економічній сфері, і з інтеграційним вектором визначилися вже давно. Зокрема, посол нагадав, що Білорусь - учасниця СНД, підписала в 1999 році Договір про Союзну державу, є, разом з Казахстаном, засновниками Євразійського економічного союзу.

"Але хочу звернути вашу увагу, що Договір про Союзну державу був підписаний не в 2014-2015 роках, коли почалися події на сході України, а двадцять років тому. У зв'язку з цим зараз виникла необхідність провести ревізію домовленостей, укладених в рамках Союзної держави" , - зазначив Сокол.

За його словами, основа взаємодії Білорусі і Росії у військовій сфері, яка будувалася протягом п'ятнадцяти років до початку конфлікту на сході України, - це захист повітряного простору.

"Як таких російських військ на території Республіки Білорусь немає, на відміну, скажу прямо, від України, де присутні військовослужбовці НАТО. (Допуск іноземних військовослужбовців на територію України для участі в міжнародних навчаннях регулюється відповідним законом, який за поданням Президента ухвалює Верховна Рада. - Ред.). Але у відносинах з Україною ми ніколи не порушували питання про те, що у вашій Конституції записаний курс на європейську і євроатлантичну інтеграцію, оскільки особливих загроз для себе ні в економічному, ні у військовому плані ми в цьому сенсі не бачимо", - акцентував дипломат.

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Посол також зауважив, що при цьому поглиблення інтеграційних зв'язків між Білоруссю і Росією як на двосторонній, так і на багатосторонній основах ніяк не позначилося на конструктивності і пріоритетності співробітництва Білорусі з Україною.

"Ми тут не бачимо ніяких протиріч і роздільних ліній. Будемо продовжувати дружити і співпрацювати. Хотів би також зазначити, що для білорусів незалежність і суверенітет нашої держави, нашої батьківщини - це святі речі, вистраждані кров'ю і потом наших предків, якщо хочете - найвища цінність. Тому не бачу жодних підстав для сумнівів щодо наших гарантій безпеки. Білорусь є і завжди залишатиметься донором стабільності в регіоні", - заявив Сокол.