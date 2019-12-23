Порошенко вимагає скликати засідання РНБО через газові домовленості

Петро Порошенко вимагає скликати засідання Ради національної безпеки та оборони після інформації про угоди на пряме постачання газу з Росії на український ринок.

Про це п’ятий президент України сказав в ефірі одного з українських телеканалів, передає "Радіо Свобода".

"Безумовно, це питання національної безпеки. І наша політична сила буде цього вимагати – негайного скликання Ради національної безпеки і оборони та запровадження санкцій проти прямого постачання газу з РФ", – сказав Порошенко.

Він назвав це результатом «таємних переговорів», які відбулися під час саміту «нормандської четвірки» в столиці Франції Парижі.

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Нагадаємо: 21 грудня на сайті Кабінету міністрів України опублікували протокол зустрічі представників Європейського союзу, України та Російської Федерації, а також компаній цих країн (ООО «Оператор газотранспортної системи України», НАК «Нафтогаз України», ПАО «Газпром»).

Документ передбачає виплату «Газпромом» до 29 грудня 2,9 мільярда доларів США пені, присудженої Стокгольмським арбітражем, відкликання сторонами усіх позовів, поданих одне проти одного, щодо яких станом на зараз немає рішення, зняття арештів із майна «Газпрому», а також відмову від претензій у майбутньому щодо контрактів на постачання і транзит газу від 19 січня 2009 року. Після цього «Газпром» та «Оператор газотранспортної системи України» мають укласти договір про транзит газу через Україну.