“Угода про асоціацію - не остаточна мета”: у Страсбурзі депутати України та ЄС ухвалили заяву

Парламентський комітет асоціації Україна-ЄС ухвалив Заключну заяву та рекомендації.

Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

“Парламентський Комітет Асоціації, обговоривши останні події в Україні та відносини між Україною та ЄС, а також обмінявшись думками про пріоритети майбутніх подій, домовилися про наступну Заключну заяву та рекомендації”, - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що Х засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА) відбулося у Страсбурзі під спільним головуванням Вадима Галайчука від імені Верховної Ради та Вітольда Ващиковські від імені Європейського парламенту.

Так, рекомендації стосуються відносин Україна-ЄС та їх парламентського виміру, безпекової ситуації, Криму та енергетичної безпеки, реформ і верховенства права.

Зокрема, ПКА наголошує, що Угода про асоціацію не є остаточною метою відносин між Україною та ЄС. У зв’язку з цим зазначає, що Україна має європейську перспективу відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз і може подати заявку на набуття членства в ЄС за умови відповідності Копенгагенським критеріям та принципам демократії, поваги до основних свобод, прав людини та меншин і дотримання верховенства права, наголошуючи, що імплементація Угоди про асоціації є першим і найважливішим кроком на цьому шляху.

ПКА також закликає до масштабного оновлення Східного партнерства на саміті, що відбудеться у червні 2020 року, керуючись спільними цінностями ЄС і прагненням покращити безпекову та соціально-економічну ситуацію у східноєвропейських країнах-партнерах ЄС.

ПКА підкреслює, що ЄС має відігравати більш значущу роль і продовжувати долучатись до процесу мирного врегулювання конфліктів у регіоні Східного партнерства.

Щодо безпекової ситуації, Криму та енергетичної безпеки — ПКА “підтверджує свою рішучу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів; нагадує про своє рішуче засудження актів агресії з боку Російської Федерації проти України, що призвели до тимчасової незаконної окупації Автономної Республіки Крим і міста Севастополя (Україна) та окремих територій Донецької і Луганської областей України, а також до блокування міжнародних судноплавних маршрутів в Азовському і Чорному морях, що є умисним порушенням норм міжнародного права, демократичних принципів і основоположних цінностей; рішуче засуджує порушення прав людини, у тому числі порушення свободи віросповідання, вчинених Росією на окупованих територіях; закликає до відновлення і поваги Росією свободи судноплавства як у Керченській протоці, так і в Азовському морі, відповідно до Конвенції ООН з морського права”.

Комітет також вітає відновлення переговорів у нормандському форматі та схвалює зусилля, спрямовані на досягнення стабільного і мирного врегулювання ситуації на сході України, спричиненої агресією з боку Росії.

“(ПКА, - ред.) вітає застосування формули звільнення і обміну "всіх на всіх" до кінця 2019 року; закликає російську владу беззастережно і без затримки звільнити всіх українських громадян, включаючи кримських татар, які незаконно і безпідставно утримуються під вартою за політично-вмотивованими звинуваченнями як в Росії, так і на тимчасово окупованих територіях України; наполягає на повному і беззаперечному доступі міжнародних гуманітарних організацій, зокрема Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ), до всіх затриманих осіб”, - йдеться в ухвалених рекомендаціях.

Комітет асоціації також вітає продовження обмежувальних заходів з боку ЄС щодо РФ та нещодавно ухвалені Генеральною Асамблеєю ООН резолюції щодо мілітаризації Криму та Севастополя, а також частин Чорного і Азовського морів від 9 грудня 2019 року і щодо прав людини в АР Крим та Севастополі від 18 грудня 2019 року.

“(ПКА, - ред.) закликає ЄС і Україну посилити співпрацю у галузі стратегічних комунікацій, спрямовану на ефективну боротьбу з дезінформаційними кампаніями і на підвищення рівня стійкості до загроз”, - йдеться у документі.

Крім того, Парламентський комітет асоціації заявляє про свою незгоду з будівництвом газопроводу "Північний потік – 2".

ПКА також закликає Верховну Раду “обережно розглядати і брати відповідальність за будь-яку Конституційну реформу та протистояти будь-якому ворожому російському впливу в цих дискусіях”.

Як повідомляється, наступне засідання Парламентського комітету Асоціації Україна-ЄС відбудеться навесні 2020 року в Україні.