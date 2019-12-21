Президент призначив генерала Коваля главою комісії, яку очолював Кривонос

Президент України Володимир Зеленський призначив першого заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Михайла Коваля головою міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави.

Відповідний Указ оприлюднено на сайті глави держави.

“Призначити КОВАЛЯ Михайла Володимировича - Першого заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України - головою міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави”, - йдеться у документі.

Іншим указом Президент увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 7 грудня 2019 року "Питання міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави".

Як зазначається в доданому до Указу рішенні, РНБО пропонує Президентові України призначити першого заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Михайла Коваля головою міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави.

Як повідомляв Укрінформ, 29 листопада Президент України Володимир Зеленський увільнив Сергія Кривоноса від виконання обов'язків голови міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави.