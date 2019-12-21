МЗС проводить у Берліні регіональну конференцію послів у країнах Західної Європи

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко проводить у Берліні регіональну конференцію керівників дипломатичних установ України у країнах Західної Європи.

Про це Пристайко повідомив у Twitter.

"Сьогодні у Берліні проводимо регіональну конференцію керівників дипломатичних установ України у країнах Західної Європи. Згодом плануємо провести такого роду зустрічі також у Південно-Східній Азії та Східній Європі", - написав він.

Глава зовнішньополітичного відомства запевнив, що дипломатична служба України продовжує захищати суверенітет нашої держави.

"Ми не вдаємося до торгу нашими територіями і продовжуємо курс на ЄС та НАТО. Ми налаштовані на пошук прагматичних і оптимальних шляхів та рішень у будь-якому питанні", - зазначив міністр.

Пристайко також поінформував, що у переддень професійного свята працівників української дипломатії він разом з послами відкрив пам’ятну дошку на місці першої української дипломатичної місії в Берліні (1918-1923).