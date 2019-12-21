Єльченко вважає, що міністерства в Україні використовують потенціал ООН "не на повну"

Центральні органи влади в Україні не використовують потенціал ООН належним чином.

На цьому наголосив у інтерв’ю Укрінформу колишній постійний представник України при ООН, новопризначений посол у США Володимир Єльченко.

«Крім політичних і безпекових питань, Організація Об’єднаних Націй займається й величезною масою інших напрямків – їх близько двохсот. У межах ООН є чимало допоміжних органів, наприклад Економічна і Соціальна Рада, різні комісії. Ми є членами багатьох із них. Але в останні роки деякі центральні органи влади в Україні проявляють цілковиту пасивність щодо участі в роботі цих органів», - сказав Єльченко.

На його думку, це можна пояснити політичною ситуацію, виборами, переформатуванням уряду, але наступного року треба активно включатися в роботу.

«Можливо, бракує розуміння, що це може принести якісь результати», - додав Єльченко.

За його словами, під час нещодавнього візиту до штаб-квартири ООН міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксани Коляди, вона переконалася, «як багато тут можливостей – і не лише по лінії гуманітарної допомоги ООН».

Коли рано чи пізно постане проблема відновлення Донбасу, знадобиться унікальний і безцінний досвід ООН щодо відбудови економіки на територіях, які постраждали від збройних конфліктів по всьому світі. «Його треба взяти й використати», - зазначив посол.