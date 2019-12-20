ЄС виділив €8 мільйонів, щоб допомогти людям на Донбасі перезимувати

Єврокомісія оголосила у п’ятницю про виділення додаткових 8 мільйонів євро в якості гуманітарної допомоги для України, яка буде спрямована на підтримку найбільш вразливих людей у зоні конфлікту на Донбасі.

Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті Європейської Комісії.

“Конфлікт, який продовжується вже більше п’яти років, виснажив людей та позбавив їх можливості піклуватися про базові потреби. Євросоюз продовжує підтримувати найбільш вразливих людей по обидві сторони від контактної лінії. Це фінансування допоможе їм пережити суворі зимові умови», - зазначив з цього приводу єврокомісар з питань кризового менеджменту Янез Ленарчич (Janez Lenarčič).

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Допомога, що була виділена сьогодні, доводить гуманітарний внесок ЄС в Україну до 23 мільйонів євро з початку 2019 року.

Допомога спрямовується, зокрема, на обігрів у зимових умовах та доступ до питної води, відновлення медичних та освітніх закладів, які були пошкоджені в ході бойових дій, на організацію медичного обслуговування та забезпечення медикаментами.

За оцінкою Єврокомісії, з березня 2014 року в результаті конфлікту постраждали не менше 5,2 мільйона українців, при цьому близько 3,5 мільйона з них все ще потребують гуманітарної допомоги.