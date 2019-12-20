Аваков обговорив співпрацю силовиків із послами G7 та ЄС

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на підсумковій зустрічі у 2019 році з послами країн "Великої сімки" та ЄС поінформував їх щодо актуальних питань в правоохоронній сфері.

Про це він повідомив у Twitter. "Провели підсумкову зустріч 2019 року з послами G7 та ЄС — поінформував наших друзів і партнерів щодо актуальних питань в правоохоронній сфері", - написав Аваков. Провели підсумкову зустріч 2019 року з послами G7 та ЄС — поінформував наших друзів і партнерів щодо актуальних питань в правоохоронній сфері. Дякую колегам за системну і плідну співпрацю! Merry Christmas! pic.twitter.com/bZ0sro26hx — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 20 грудня 2019 р. Він також подякував міжнародним партнерам за підтримку України та послідовну допомогу правоохоронним органам на шляху реформування. Фото: Twitter Арсена Авакова