Аваков обговорив співпрацю силовиків із послами G7 та ЄС

Аваков обговорив співпрацю силовиків із послами G7 та ЄС

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Укрінформ
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на підсумковій зустрічі у 2019 році з послами країн "Великої сімки" та ЄС поінформував їх щодо актуальних питань в правоохоронній сфері.

Про це він повідомив у Twitter.

"Провели підсумкову зустріч 2019 року з послами G7 та ЄС — поінформував наших друзів і партнерів щодо актуальних питань в правоохоронній сфері", - написав Аваков.

Він також подякував міжнародним партнерам за підтримку України та послідовну допомогу правоохоронним органам на шляху реформування.

Фото: Twitter Арсена Авакова

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