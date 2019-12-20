Аваков обговорив співпрацю силовиків із послами G7 та ЄС
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Укрінформ
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на підсумковій зустрічі у 2019 році з послами країн "Великої сімки" та ЄС поінформував їх щодо актуальних питань в правоохоронній сфері.
Про це він повідомив у Twitter.
"Провели підсумкову зустріч 2019 року з послами G7 та ЄС — поінформував наших друзів і партнерів щодо актуальних питань в правоохоронній сфері", - написав Аваков.
Провели підсумкову зустріч 2019 року з послами G7 та ЄС — поінформував наших друзів і партнерів щодо актуальних питань в правоохоронній сфері. Дякую колегам за системну і плідну співпрацю! Merry Christmas! pic.twitter.com/bZ0sro26hx— Arsen Avakov (@AvakovArsen) 20 грудня 2019 р.
Він також подякував міжнародним партнерам за підтримку України та послідовну допомогу правоохоронним органам на шляху реформування.
Фото: Twitter Арсена Авакова