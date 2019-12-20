Раді пропонують заборонити сепаратні переговори із державою-агресором

У Верховній раді зареєстровано законопроєкт №2612 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони сепаратних переговорів з представниками держави-агресора”.

Авторами законодавчої ініціативи виступили член Комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, голова партії “Голос” Святослав Вакарчук, заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв (фракція “Слуга народу”) та перший заступник голови Комітету з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук (“Голос”), повідомляється на сайті парламенту.

Станом на 20 грудня текст законопроєкту та супровідних до нього документів на сайті ВР відсутні.

При цьому пресслужба партії “Голос” на своїй сторінці у Facebook уточнює, що цим документом пропонується запровадити кримінальну відповідальність і адекватну протидію сепаратним переговорам з представниками держави-агресора, а також додаткові механізми зменшення інформаційного впливу держави-агресора на громадян України.

“Зокрема, законопроєкт розширює поняття «державна зрада» та встановлює відповідальність за вступ без належного уповноваження органів державної влади України в переговори щодо внутрішньої та зовнішньої політики України з посадовими особами іноземної держави, визнаної Верховною Радою України агресором. Покарання за сепаратні переговори — позбавлення волі на 13-15 років з можливою конфіскацією майна”, - йдеться у повідомленні.

Також у “Голосі” зазначають, що СБУ пропонується зобов’язувати вживати заходів для запобігання та протидії таким переговорам з посадовими особами держави-агресора.

Водночас для медіа, які поширюють інформацію, що виправдовує злочин агресії проти України чи окупації територій України, передбачено накладення санкцій у розмірі 25% від ліцензійного збору.