Кабмін звільнив заступницю глави МОЗ

Уряд звільнив Младену Качурець з посади заступника міністра охорони здоров'я.

Відповідне розпорядження Кабінету міністрів оприлюднено на Урядовому порталі.

"Звільнити Качурець Младену Ігорівну з посади заступника міністра охорони здоров’я України за власним бажанням", - йдеться у документі.

Як повідомлялося, 17 грудня заступник міністра охорони здоров’я Младена Качурець заявила, що йде з посади.

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Загалом, за останні два місяці у відставку подали заступник міністра охорони здоров'я Михайло Загрійчук, голова Національної служби здоров'я Олег Петренко. Крім того, про звільнення заявили ряд працівників директоратів і генеральний директор Центру громадського здоров'я Володимир Курпіта.