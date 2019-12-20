Міністр економіки Німеччини відвідає Україну

Міністр економічного співробітництва і розвитку Німеччини Ґерхард Мюллер відвідає Україну 15 березня наступного року.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко у Twitter.

“З міністром економічного співробітництва і розвитку ФРН Ґерхардом Мюллером домовилися про його візит в Україну 15 березня наступного року. Зафіксували домовленість рукостисканням”, - розповів Пристайко.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко 19-20 грудня перебуває з робочим візитом у Німеччині, де проведе переговори з федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом.