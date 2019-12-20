У

У "Євросолідарності" назвали обшуки на “Думская TV” політичним тиском

Укрінформ
Партія "Європейська солідарність" вважає політичним тиском на незалежний засіб масової інформації обшуки на одеському телеканалі "Думская TV".

Про це заявив член фракції "Європейська солідарність" Володимир Ар'єв під час виступу з трибуни парламенту в п'ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Партія "Європейська солідарність" вважає обшуки на телеканалі "Думская TV", одеському телеканалі, які проходять зараз, прямим політичним тиском на незалежний телеканал. Національне антикорупційне бюро, яке покликане боротися з корупцією в органах влади, саме зараз займається тиском на засоби масової інформації, не допускає на роботу журналістів, чинить перешкоду їхній журналістській діяльності, вилучає сервери і техніку приватного телеканалу", - повідомив Ар'єв.

За словами депутата, це сталося після того, як телеканал "Думская TV" "активно висвітлював тему визнання директора НАБУ Артема Ситника винним у корупційному правопорушенні".

"Вимагаємо від Державного бюро розслідувань, якщо воно ще здатне діяти, та інших правоохоронних органів порушити справу проти незаконних дій НАБУ, а від влади - негайно припинити практику знищення свободи слова в Україні. Влада має поважати демократичні цінності і українських журналістів, що б вони не писали й не говорили в рамках безпеки і законів України та навчитися адекватно сприймати критику", - наголосив Ар'єв.

Читайте також: НАБУ пояснило, що шукає на “Думская TV” в Одесі

Він також звернувся з трибуни парламенту до представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлема Дезіра та відповідних структур Ради Європи з проханням "негайно звернути на це увагу і відреагувати".

Як повідомляв Укрінформ, вранці 20 грудня співробітники НАБУ прибули до будівлі на вулиці Канатній в Одесі, де працює редакція каналу “Думская TV” і розпочали обшуки, мотивуючи питаннями, що виникли до одного із власників приміщення. Керівництво телеканалу вважає обшуки політично мотивованими.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-