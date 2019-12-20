У Білому домі нагадали: Трамп, а не Обама дав Україні $400 мільйонів на зброю

У Білому домі нагадали: Трамп, а не Обама дав Україні $400 мільйонів на зброю

Укрінформ
Радниця президента США Дональда Трампа Келліенн Конуей висловила впевненість, що візит президента України Володимира Зеленського до Вашингтона відбудеться.

Про це повідомляє Голос Америки.

"Я впевнена, що він (Зеленський – ред.) відвідає Білий дім. У нас дуже багато запитів від іноземних лідерів щодо візиту в Білий дім, багато з них це зробили… Найголовніше у відносинах американського президента з українським президентом це те, що ви почули в їхній телефонній розмові. Український президент почав розмову словами: „Гей, я вчився у вас, я отримав від вас навички, пане президенте. Я осушую тут болото, борюся з корупцією“. Потім вони зустрілися під час сесії Генасамблеї ООН кілька місяців тому і вони можуть продовжити говорити", - заявила Конуей.

За її словами, Трамп більше підтримує Україну, аніж його попередник Барак Обама.

"Але головне, що потрібно знати про Україну і США це те, що президент Трамп, а не президенти Обама чи Буш, звичайно, із затвердження Конгресу, дав Україні 400 млн доларів для закупівлі Javelin і гвинтівок, які вони використовують проти агресора, в тому числі, якщо не головним чином, проти Росії", - наголосила Конуей.

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Раніше глава МЗС України Вадим Пристайко заявляв, що для візиту Зеленського в США зараз не найкращий час через процес імпічменту щодо Дональда Трампа.

Фото: EPA

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