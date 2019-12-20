Мінська контактна група планує відеоконференцію на 23 грудня

Відеоконференцію учасників Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання конфлікту на Донбасі призначено на 23 грудня цього року.

Про це повідомила речниця представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер у Facebook.

"На продовження роботи зі звільнення осіб, які утримуються в ОРДЛО, відеоконференцію Тристоронньої контактної групи призначено на понеділок, 23 грудня 2019 року", - написала вона.

Як повідомляв Укрінформ, 18 грудня у Мінську відбулося останнє цього року засідання ТКГ.

Росія на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 18 грудня, вимагала закріплення у Конституції України особливого статусу Донбасу та розведення сил на всій лінії зіткнення.

Українська делегація прибула до Мінська з чітким розумінням щодо необхідності реалізації домовленостей лідерів країн нормандської четвірки в Парижі 9 грудня 2019 року. Однак домовленостей не було досягнуто.

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен повідомив 19 грудня у Києві, що країни-учасниці нормандської четвірки проводять перемовини щодо виходу з ситуації, яка виникла внаслідок відсутності домовленостей на засіданні ТКГ у Мінську на виконання паризького комюніке від 9 грудня.