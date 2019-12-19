Ізраїль схвалив рішення МЗС оскаржити поновлення на посаді консула-антисеміта Марущинця

Ізраїль здивований ухвалою суду поновити на посаді консула України в Гамбурзі Василя Марущинця, відомого антисемітськими висловлюваннями, та підтримує МЗС України, яке оскаржило це рішення.

Про це у Facebook повідомляє Посольство Ізраїлю в Україні.

«Держава Ізраїль здивована рішенням Шостого апеляційного адміністративного суду щодо поновлення на посаді антисемітського українського дипломата Василя Марущинця. Однак ми підтримуємо рішення Міністерства закордонних справ України оскаржити це рішення. Ми надіємось, що Верховний Суд України побачить справжнє обличчя цієї небезпечної особи», - зазначається в заяві.

У зв'язку з цим Посол Держави Ізраїль заявив про рішуче засудження будь-яких антисемітських дій, заяв та заперечення Голокосту - особливо громадськими діячами.

«Я вкотре закликаю українських посадовців, створити інструмент для кращої боротьби з антисемітизмом та прийняти визначення IHRA (Міжнародного альянсу в пам'ять про Голокост - ред.) щодо антисемітизму», - наголошується в заяві.

Нагадаємо, консул Генконсульства України в Гамбурзі (ФРН) Василь Марущинець неодноразово розміщував у соціальних мережах матеріали, що мали ознаки антисемітизму, ксенофобії, розпалювання міжнаціональної ворожнечі, шовінізму. Антисемітські та нацистські гасла дипломата жваво обговорювали ЗМІ Німеччини, Великої Британії, Польщі, США, Ізраїлю, в тому числі The New York Times, Reuters, Yahoo, Daily Mail.

Під час дисциплінарного провадження Марущинець письмово підтвердив, що є автором цих публікацій.

На підставі висновку Дисциплінарної комісії МЗС 31 травня 2018 року консула було звільнено за порушення присяги державного службовця.

Він оскаржив своє звільнення. Шостий апеляційний адміністративний суд поновив Марущинця на посаді та зобов’язав МЗС виплатити йому суму середнього заробітку за час вимушеного "прогулу".

Міністерство закордонних справ України 17 грудня 2019 року подало касаційну скаргу до Верховного Суду у зв'язку із поновленням Марущинця на дипломатичній службі.