Рада планує привести звання вищого офіцерського складу до стандартів НАТО

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт #2247 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо військових звань військовослужбовців".

Відповідне рішення підтримали 267 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Законопроєкт покликаний удосконалити національного законодавства з питань проходження військової служби у Збройних силах України та прагненням України до сумісництва у військовій сфері з країнами-членами НАТО, враховуючи євроатлантичний вектор розвитку.

Так, документом пропонується внести зміни до закону "Про військовий обов’язок і військову службу" в частині встановлення нових назв військових звань вищого офіцерського складу відповідно до військових звань, прийнятих у провідних країнах-членах НАТО.

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Водночас законопроєкт передбачає внесення змін до Статуту внутрішньої служби ЗСУ, дисциплінарного статуту ЗСУ, стройового статуту ЗСУ, статуту гарнізонної та вартової служб ЗСУ та закону "Про військовий обов’язок і військову службу” стосовно встановлення нових назв військових звань вищого офіцерського складу відповідно до військових звань, прийнятих у провідних країнах-членах НАТО.