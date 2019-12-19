Рада планує привести звання вищого офіцерського складу до стандартів НАТО
Відповідне рішення підтримали 267 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Законопроєкт покликаний удосконалити національного законодавства з питань проходження військової служби у Збройних силах України та прагненням України до сумісництва у військовій сфері з країнами-членами НАТО, враховуючи євроатлантичний вектор розвитку.
Так, документом пропонується внести зміни до закону "Про військовий обов’язок і військову службу" в частині встановлення нових назв військових звань вищого офіцерського складу відповідно до військових звань, прийнятих у провідних країнах-членах НАТО.
Водночас законопроєкт передбачає внесення змін до Статуту внутрішньої служби ЗСУ, дисциплінарного статуту ЗСУ, стройового статуту ЗСУ, статуту гарнізонної та вартової служб ЗСУ та закону "Про військовий обов’язок і військову службу” стосовно встановлення нових назв військових звань вищого офіцерського складу відповідно до військових звань, прийнятих у провідних країнах-членах НАТО.