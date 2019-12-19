Разумков закрив Раду

«Вечірнє засідання оголошую закритим», - сказав спікер.

Як повідомляв Укрінформ, 19 грудня ВР повторно розглянула й ухвалила новий Виборчий кодекс із пропозиціями Президента України Володимира Зеленського.

Читайте також: Рада ухвалила закон про видобуток бурштину

Також було ухвалено закон “Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового порядку застосування статей 470 та 481”, який тимчасово призупиняє дію нових санкцій за порушення митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією.

Читайте також: Рада ввела кримінальну відповідальність за кнопкодавство

Депутати відправили на підготовку до повторного першого читання законопроєкт "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".

Також Верховна Рада ухвалила закон "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України" із пропозиціями Президента України.