“Земельні” протестувальники розблокували Хрещатик і пішли до ВР

Учасники протесту проти ринку землі, яких, зокрема, підтримує і “Національний корпус”, розблокували Хрещатик і пішли колоною до Верховної Ради.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, про розблокування вулиці Хрещатик вони оголосили після 15:40.

“Завтра на 9:30 збираємося на площі Конституції, де ми продовжуємо (акцію — ред.). Друзі, ми організовано виходимо з акції (на Хрещатику - ред.)”, - сказав голова ГО “Аграрний союз України Геннадій Новіков.

Новіков також запевнив, що у п'ятницю протестувальників буде більше, і “перекриття буде ширшим — ми заблокуємо центр міста”.

Після цього активісти звільнили проїжджу частину Хрещатика і пішли до Верховної Ради.

Раніше на акції представники Нацкорпусу повідомляли, що заблоковано рух транспортних засобів на Хрещатику від Богдана Хмельницького до Майдану Незалежності.

Як повідомлялося, у четвер більше сотні “земельних протестувальників” разом із представниками Національного корпусу перекрили проїзну частину вулиці Хрещатик біля ЦУМу.

Раніше лідер Нацкорпусу Андрій Білецький оголосив безстрокову акцію протесту проти запровадження ринку землі. 17 та 18 грудня акція проходила під Верховною Радою. 17 грудня під час акції відбулися сутички між поліцейськими та мітингувальниками.

Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила у першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Проєкт закону передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі.

Згідно з документом, особами, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, є громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та з обов'язком відчужити ділянку упродовж року.

У Верховній Раді зареєстровано понад 4,6 тис. поправок до другого читання законопроєкту. Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики на засіданнях 18 та 19 грудня розглядав поправки до законопроєкту № 2178-10. У четвер о 18:00 год комітет продовжить розгляди поправки до цього законопроєкту. Загалом на засіданнях вже розгялнули 210 поправок.

Раніше Президент Володимир Зеленський заявляв, що рішення про право продажу іноземцям землі сільськогосподарського призначення буде ухвалене лише після всеукраїнського референдуму.