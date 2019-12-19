Альтернативи "Мінську" немає, але деякі аспекти потребують уточнення - посол Франції

Посол Франції в України Етьєн де Понсен вважає, що у ході переговорів виникатиме потреба в уточненні послідовності реалізації різних аспектів Мінських угод.

Про це він заявив на пресконференції у четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я наголошую на позиції, яка для нас є незмінною: мінські домовленості лишаються безальтернативною базою для врегулювання конфлікту на сході України з огляду, зокрема, на те, що наразі не було ніким запропоновано кращої пропозиції, як організувати поступ до миру, окрім як в рамках формату, який складається з двох елементів - нормандський формат та мінський процес. Але Мінські домовленості були ухвалені певний час тому, відтоді ситуація змінилася, і ми коАльтернативи "Мінську" немає, але деякі аспекти потребують уточнення - посол Франціїнстатуємо, що насправді стосовно певних аспектів немає належної чіткості щодо етапності їх впровадження. І метою нинішніх переговорних процесів насправді є уточнити і дійти спільної згоди щодо календаря етапності і послідовності тих чи інших аспектів цих угод", - сказав де Понсен.

За його словами, існує певний простір для обговорення цих аспектів, водночас він зауважив, що новий погляд на мінські угоди матиме сенс лише у разі двостороннього консенсусу.

"Я маю на увазі, що як Україна, так і російська сторона можуть висловлювати певні зауваження і пропозиції щодо оновлення тих чи інших складових Мінських угод", - уточнив дипломат.

Він зазначив, що, зокрема, потрібно вирішити питання, коли мають відбутися вибори: до, чи після отримання Україною контролю над кордоном. Водночас, за його словами, нині пріоритетними є гуманітарні та безпекові питання, а політичні будуть наступними.

Посол Франції додав, що наразі не йдеться про заміну Мінських угод наразі "чимось іншим", водночас, на його думку, "в рамках політичного переговорного процесу може виникати потреба щодо уточнення чи додаткової інтерпретації певних складових цих угод".

Як повідомлялося, раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що деякі моменти в Мінських домовленостях можна змінити, і вони будуть змінені.