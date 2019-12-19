Говорити про зрив переговорів у Мінську немає підстав — Резніков

Засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання збройного конфлікту на Донбасі, що відбувалося 18 грудня в Мінську, проходило у нормальному робочому режимі та дає підстави для оптимізму.

Про це представник України у Тристоронній контактній групі Олексій Резніков сказав на брифінгу у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Так, у нас там немає друзів. Є ті, хто намагається здійснювати саботаж, і ми бачили, як це відбувалося у тому числі в Парижі. Різні є спроби не дати Україні бути успішною, але переговори тривають у робочому режимі. Є деталі і нюанси, над якими працюють групи, працюють фахівці, тому я сьогодні оптимістично налаштований і сподіваюся, що ми вирішимо усі питання", - сказав Резніков.

За його словами, було багато витоків інформації щодо процесу переговорів у Мінську. "Він дуже складний, є багато технічних нюансів, і говорити про те, що щось там було зірвано, немає підстав", - додав представник України.

Резніков зазначив, що наступне планове засідання відбудеться у середині січня. "Ми учора домовилися, що представники сторін, Леонід Кучма від України та Гризлов від Російської Федерації, Мартін Сайдік від ОБСЄ продовжать консультації за допомогою засобів зв'язку, включаючи всіх представників робочих підгруп", - сказав Резніков.

Як повідомляв Укрінформ, на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання збройного конфлікту на Донбасі, що відбулося 18 грудня в Мінську, не вдалося домовитися про обмін полоненими за формулою "всіх на всіх".

Фото: Макс Левін, LB.ua