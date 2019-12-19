Путін повторив, що РФ готова дати Україні знижку на газ

Росія не хоче загострювати ситуацію в українській енергетиці і використовувати її для впливу на процеси в Україні.

Про це на великій пресконференції 2019 року в Москві заявив президент Росії Володимир Путін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас немає жодного бажання загострювати ситуацію в енергетиці і якось використовувати це для впливу на ситуацію в самій Україні", - сказав він.

За словами Путіна, Москва зацікавлена ​​в тому, щоб Україна нормально отримувала ресурси (газ - ред.) і споживачі в Європі були спокійні, що Росія має нормальні відносини зі своїми сусідами.

Президент РФ також знову заявив, що Росія готова безпосередньо поставляти Україні газ зі знижкою 20-25%.

За його словами, наразі сторони "на шляху" до домовленостей з питань газу.

Як повідомлялося, раніше голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що імовірність підписання транзитного контракту з російським Газпромом дуже маленька, однак у НАК "Нафтогаз України" сподіваються на його укладення.

31 грудня 2019 року закінчується дія договору між господарюючими суб'єктами України і Росії про умови транспортування російського природного газу територією України в Європу.