Порошенко у Страсбурзі: В Україні немає дискримінації мов нацменшин

В Україні не існує проблем для повноцінного вивчення та використання представниками національних менших рідних мов.

На цьому наголосив п'ятий президент України, лідер політичної партії «Європейська солідарність», народний депутат України Петро Порошенко на засіданні Парламентського комітету асоціації Україна-ЄС у четвер у Страсбурзі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Ситуація, коли представники національних меншин за одинадцять років навчання у загальноосвітніх школах не у повному обсязі опановують державну українську мову – ось це є дискримінація. Адже такі молоді люди втрачають можливості повноцінно представляти себе у суспільному житті», - пояснив ситуацію Порошенко колегам із Європарламенту під час дискусії про верховенство права, основоположні свободи та права людини в Україні.

Порошенко нагадав, що згідно із законом про освіту в Україні 50% часу навчання ведеться державною українською мовою і 50% - мовами нацменшин.

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«Давайте будемо розуміти один одного, довіряти один одному, сприймати Україну, як європейську державу, де мови нацменшин захищені. Я не можу сприйняти позицію, що в Україні існують проблеми із мовами нацменшин. Питанню захисту таких мов в Україні приділяється значна увага: і попередньою владою, і нинішньою», - наголосив п'ятий президент України.