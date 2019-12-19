Порошенко у Страсбурзі: В Україні немає дискримінації мов нацменшин
На цьому наголосив п'ятий президент України, лідер політичної партії «Європейська солідарність», народний депутат України Петро Порошенко на засіданні Парламентського комітету асоціації Україна-ЄС у четвер у Страсбурзі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
«Ситуація, коли представники національних меншин за одинадцять років навчання у загальноосвітніх школах не у повному обсязі опановують державну українську мову – ось це є дискримінація. Адже такі молоді люди втрачають можливості повноцінно представляти себе у суспільному житті», - пояснив ситуацію Порошенко колегам із Європарламенту під час дискусії про верховенство права, основоположні свободи та права людини в Україні.
Порошенко нагадав, що згідно із законом про освіту в Україні 50% часу навчання ведеться державною українською мовою і 50% - мовами нацменшин.
«Давайте будемо розуміти один одного, довіряти один одному, сприймати Україну, як європейську державу, де мови нацменшин захищені. Я не можу сприйняти позицію, що в Україні існують проблеми із мовами нацменшин. Питанню захисту таких мов в Україні приділяється значна увага: і попередньою владою, і нинішньою», - наголосив п'ятий президент України.